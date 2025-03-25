Україна подвоїла експорт яєць з початку року

Україна експортувала 20 100 тонн яєць у січні-лютому 2025 року, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2024-го.

Про це повідомляє Agro Times з посиланням на дані Держстату.

Зазначається, що у січні постачання зросли на 92,7% і склали 10 600 тонн.

У грошовому вираженні експорт збільшився в 2,1 раза – до 23 млн дол. Найбільшими покупцями українських яєць стали Хорватія (22,4%), Італія (11,5%) та Польща (11%).

За весь 2024 рік Україна експортувала 77 800 тонн яєць – на 59,4% більше, ніж у 2023-му. Виторг склав 72,8 млн дол, що на 22% перевищує показник попереднього року. Основними ринками збуту були Нідерланди, Ізраїль, Польща та Італія.

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