50 тисяч при народженні дитини: скільки родин вже отримали виплати

Станом на 1 лютого 2026 року вже понад 65 тисяч родин звернулися за допомогою по догляду за дітьми до одного року.

Про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін під час години запитань до уряду.

Крім цього, понад 2 тис. родин звернулися за допомогою "єЯсла" – компенсація за дитячий садочок (якщо один з батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік).

Також 253 родини вже отримали збільшену допомогу при народженні дитини.

"Ми також спростили подання заяви через ЦНАПи та громади, щоб зменшити навантаження на ВПО", – розповів Улютін.

Уряд спростив отримання виплат від держави на дітей: допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, виплати до року та "єЯсла" можна отримати через "Дія.Картку".