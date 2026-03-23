Держава дофінансувала виплати одноразової допомоги для малозабезпечених

Понад 50 тисяч українців з числа тих, хто не дочекався одноразової грошової допомоги по 6500 гривень у 2025 році, вже отримали ці кошти.

Про це інформує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Відомство повідомляє, що профінансувало виплати одноразової грошової допомоги 6500 для 50 721 людини, які не отримали ці кошти у 2025 році через завершення бюджетного року.

"Держава профінансувала виплати загальну суму 326,6 млн. Переважна частина людей вже отримала свої кошти, решті грошова допомога надійде протягом тижня", – говориться у повідомленні.

Раніше було виплачено 2,43 млрд грн для 374 тисяч отримувачів.

На виплати у розмірі 6500 грн мають право найбільш вразливі категорії. Це особи, які отримують допомогу малозабезпеченій сім'ї та ті, які отримують допомогу на проживання ВПО — на кожну дитину з такої сім'ї.

Допомогу отримують опікуни та піклувальники, які отримують державну допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування — на кожну дитину.

Також виплати були передбачені для батьків-вихователів чи прийомних батьків, які отримують державну соціальну допомогу на дітей з інвалідністю, що проживають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях — також на кожну дитину.

Крім того, – одинокі пенсіонери з пенсією до 9 444 грн, які отримують надбавку на догляд та особи з інвалідністю I групи, які отримують допомогу на проживання ВПО

Мінсоцполітики нагадує, що напрацювало зміни до постанови, яка регулює порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Вони передбачають розширення категорій отримувачів, щоб не залежно від доходу родини, діти ВПО отримали допомогу на проживання та нові можливості для непрацездатних людей.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за підтримки UNICEF Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності виплатить одноразову грошову допомогу дітям з інвалідністю підгрупи А.

Раніше повідомлялося, що уряд забезпечив повне фінансове покриття для відновлення пенсійних виплат громадянам, яким їх було тимчасово призупинено.

Минулого року на соціальні виплати та пенсійні зобов'язання, які забезпечує Мінсоцполітики, з держбюджету було спрямовано 406,4 млрд гривень.