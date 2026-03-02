"Ощадбанк" відкрив перші спецрахунки для нових "дитячих" виплат

"Ощадбанк" відкриває перші спеціальні рахунки для виплат допомоги для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку та "єЯсла".

Про це інформує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

"Допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку та "єЯсла" виплачуються на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті в уповноваженому банку. Наразі перші такі спеціальні рахунки відкриває АТ "Ощадбанк", – говориться у повідомленні.

За зверненням Пенсійного фонду України банк вже відкрив перші рахунки зі спеціальним режимом використання для отримувачів допомог, які подали заяви з початку 2026 року. Кошти для виплати зазначених допомог профінансовано ПФУ.

Отримувачі, яким надійшло повідомлення про відкриття рахунку, після зарахування коштів отримують окреме повідомлення та можуть звернутися до відділення банку для отримання картки.

Для цього необхідно мати при собі лише паспорт та ідентифікаційний код. Жодних додаткових довідок не потрібно, зазначає міністерство.

У перспективі до процесу долучаться й інші банки, що дозволить спростити процедуру для громадян, зазначено у повідомленні.

Податись на "дитячі" виплати можна через Пенсійний фонд України, ЦНАП, або уповноважених представників територіальних громад.

Водночас Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності спільно з Міністерством цифрової трансформації працює над розширенням можливостей подання заявок, зокрема Дії, зазначає відомство.

