Мінсоцполітики: 1 квітня – крайній термін подачі довідок щодо невиплат від РФ

До 1 квітня одержувачі пенсій і страхових виплат, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали звідти мають подати до Пенсійного фонду України повідомлення про неотримання російських виплат.

Про це нагадує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України

"До 1 квітня 2026 року певним категоріям одержувачів пенсій і страхових виплат необхідно подати до Пенсійного фонду України повідомлення про неотримання виплат від Російської Федерації", – говориться у повідомленні.

Це стосується громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях та отримують пенсію або страхову виплату та одержувачів виплат, які виїхали з тимчасово окупованих територій — як на підконтрольну Україні територію, так і за кордон.

"Раніше подати таке повідомлення потрібно було до 31 грудня 2025 року. Водночас через об'єктивні обставини частина людей не змогла зробити цього вчасно", – пояснили у відомстві.

Тому в лютому 2026 року уряд продовжив строк подання повідомлення до 1 квітня 2026 року.

У разі неподання такого повідомлення виплату пенсії або страхової виплати у квітні буде призупинено.

Міністерство також відеоінструкцію, як саме подати повідомлення.

Це можна зробити в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ. У розділі "Дистанційне інформування" потрібно поставити позначку біля відповідного рядка "Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації".

Інший варіант – відповісти фахівцю ПФУ на відповідне запитання під час ідентифікації. Відповідь на питання про отримання / неотримання виплат від рф зафіксується в рішенні за результатом відеоідентифікації.

У сервісному центрі Пенсійного фонду України можна подати заяву про призначення, перерахунок, поновлення, продовження виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), страхових виплат, проставивши відповідну позначку.

Також це можна зробити поштою: особи, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть надіслати заяву на поновлення виплат, проставивши відповідну позначку, на адресу територіального органу ПФУ разом із посвідченням про перебування особи в живих.

