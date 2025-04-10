БЕБ викрило шахраїв, які заволоділи мільйонами банків та лізингових компаній

Детективи теруправління Бюро економічної безпеки в місті Києві викрили діяльність організованої злочинної групи, яка шахрайські заволоділа коштами банків та лізингових компаній. Йдеться про суму у 55 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що до складу групи входило четверо мешканців Києва та області, а також їх спільник, який займався підробкою технічної документації.

Схема працювала 5 років. Для її реалізації підозрювані під час оформлення кредитів як заставне майна зазначали неіснуючу лімітовану ливарну лінію вартістю понад 20 млн грн.

Фігуранти справи підробляли документи, використовували викрадені паспорти, реєстрували фіктивні підприємства та маніпулювали бухгалтерською й податковою звітністю.

Також вони встановили зв’язки з нотаріусами, державними реєстраторами та співробітниками фінансових установ, аби створити видимість законності своїх операцій.

Як йдеться в повідомленні, трьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки на Закарпатті викрило в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах компанію, до якої входить три відомих регіональних мережі продуктових магазинів.