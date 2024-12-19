Валюта Південної Кореї впала до найнижчого рівня за останні 15 років: причини

Корейська вона впала до мінімуму з 2009 року через яструбину позицію ФРС та політичні ризики.

Про це пише Bloomberg.

У четвер курс долара до вони зріс на 1,5% до 1460,2, що призвело до найслабшого рівня з березня 2009 року, перш ніж він частково відіграв свої втрати.

Валюта постраждала від широкого ралі долара США після того, як чиновники Федеральної резервної системи США заявили, що вони знизять темпи зниження відсоткових ставок наступного року. Спотовий індекс долара Bloomberg виріс до найвищого рівня з 2022 року.

Вона також зазнала тиску з боку політичного хаосу в Кореї. Валюта ослабла навіть після того, як парламент Південної Кореї в суботу проголосував за відсторонення президента Юн Сок Йола від посади, і це рішення ще має бути переглянуте Конституційним судом.

Інвестори побоюються, що вакуум лідерства в Південній Кореї завадить реалізації ключових економічних стратегій і ускладнить торговельні переговори з адміністрацією новообраного президента США Дональда Трампа.

Цього року вона впала більш ніж на 11% проти долара.

Нагадаємо:

Після оголошення воєнного стану в Південній Кореї курс вони (валюти країни) впав до 1427,10 за долар, досягнувши найнижчого рівня за останні два роки.