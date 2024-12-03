Валюта Південної Кореї відреагувала на початок воєнного стану в країні

Після оголошення воєнного стану в Південній Кореї курс вони (валюти країни) впав до 1427,10 за долар, досягнувши найнижчого рівня за останні два роки.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у вівторок оголосив воєнний стан під час екстреного звернення до нації, яке транслювалося в прямому ефірі.

Юн заявив, що рішення ухвалено для захисту свободи та конституційного ладу, звинувативши опозицію у спробах паралізувати роботу уряду шляхом імпічменту.

"Через оголошення воєнного стану я відновлю та захищу вільну Південну Корею," — сказав він, додавши, що це рішення було "неминучим."

За повідомленням Yonhap News, міністр оборони Південної Кореї скликав нараду з головнокомандувачем військових сил.