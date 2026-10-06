Президент Південної Кореї заявив, що у хакерських атаках на банки використовувався ШІ

Президент Південної Кореї Лі Чже Мюн заявив у вівторок, що, ймовірно, у деяких нещодавніх хакерських атаках на банки використовувалися моделі штучного інтелекту, та закликав країну розробити методи кібербезпеки, пристосовані до епохи штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters.

"У деяких випадках хакерських атак з'явилися ознаки використання штучного інтелекту, що викликало значне занепокоєння та тривогу серед населення", — сказав Лі під час засідання уряду.

Як повідомило у вівторок інформаційне агентство "Йонхап", поліція Південної Кореї розпочала повномасштабне розслідування хакерських атак на комерційні банки, що призвели до витоку персональних даних клієнтів.

Як повідомила у п'ятницю Комісія з фінансових послуг (FSC), про кібератаки повідомили "Шінхан Банк", "KB Кукмін Банк" та інші банки, а агентство "Йонхап" повідомило, що витоки даних також сталися в "Хана Банк" та "Воорі Банк".

Влада поки що не оприлюднила подробиць щодо того, які саме інструменти штучного інтелекту використовувалися під час хакерських інцидентів, а також щодо повного масштабу витоків даних.

У неділю голова FSC Лі Еог-веон скликав екстрену нараду за участю асоціацій фінансової галузі, регуляторних органів та керівників постраждалих установ, попередивши, що сектор повинен реагувати з максимальною пильністю.

Фінансовий наглядовий орган — Служба фінансового нагляду (FSS) — та Інститут фінансової безпеки надали фінансовому сектору дані про 28 унікальних IP-адрес та деяку інформацію про країни, пов'язану з нещодавніми спробами хакерських атак, повідомила FSS у вівторок.

Нагадаємо:

Сукупні статки сотні мільярдерів з технологічного сектору за 9 місяців зросли на 845 мільярдів доларів.