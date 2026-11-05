У жовтні міжнародні резерви України збільшилися на 4,2% – НБУ

У жовтні міжнародні резерви України збільшилися на 4,2% і 1-го листопада становили 49,1 мільярда доларів.

Про це інформує Національний банк України.

Міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2026 року за попередніми даними становили 49 075,8 млн дол.

"У жовтні вони збільшилися на 4,2% завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", – зазначає регулятор.

У НБУ вважають, що поточний обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Динаміку міжнародних резервів у жовтні визначала низка чинників. І у першу чергу – надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку в жовтні надійшло 3 690,5 млн доларів. З них 3 285,9 млн доларів – від ЄС та 404,6 млн доларів – через рахунки Світового банку.

Крім того, Україна отримала 4,6 млрд дол. від Європейського Союзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan.

Ці кошти не зараховуються до міжнародних резервів України у зв'язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання. Але в разі їх продажу урядом Національному банку за гривню для подальшого використання за призначенням на відповідну суму збільшуються міжнародні резерви.

У жовтні уряд конвертував у гривню 4,6 млрд дол. таких коштів, що відповідним чином сприяло збільшенню міжнародних резервів.

"Водночас слід враховувати, що фінансування в гривні за рахунок цих коштів надалі призводить до зростання попиту на валютному ринку, що впливає на обсяг валютних інтервенцій Національного банку", – зазначили у НБУ.

З огляду на це операції Національного банку з цими коштами фактично виконують перерозподільну функцію.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 242,3 млн доларів, у тому числі 197,9 млн доларів – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком, 7,2 млн доларів – обслуговування валютних ОВДП та 37,2 млн доларів – сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 252,8 млн доларів.

Другим фактором були операції Нацбанку на валютному ринку України. НБУ у жовтні продав на валютному ринку 6 051,2 млн доларів і купив 0,4 млн доларів. Чистий продаж валюти становив 6050,8 млн доларів.

Також НБУ говорить про переоцінку фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют) та вплив інших чинників.

У жовтні внаслідок переоцінки фінансових інструментів та впливу інших чинників міжнародні резерви збільшилися на 204,4 млн доларів.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,2 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо:

Міжнародні резерви України у вересні зменшилися на 3,2% і станом на 1 жовтня становили 47,1 млрд доларів.

Міжнародні резерви України станом на 1 вересня становили 48,6 мільярда доларів, у серпні вони зменшилися на 5%.

Раніше повідомлялося, що міжнародні резерви України у липні зменшилися на 0,1% і станом на 1 серпня становили 51,2 млрд доларів.