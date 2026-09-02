Фігурант "плівок Міндіча" мав у "Сенс банку" мандат на зв'язки з урядом

Василь Веселий працював радником наглядової ради державного "Сенс банку", а до його мандата входили зв'язки з урядом та комунікації.

Про це заступник голови НБУ Дмитро Олійник заявив 2 вересня під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Веселий надавав консультаційні послуги попередній наглядовій раді банку. Конкретний зміст його роботи публічно не розкривали.

Ім'я Веселого фігурувало в оприлюднених записах розмов у справі "Мідас". Люди, яких слідство ідентифікувало як Веселого та Олександра Цукермана, обговорювали кандидатів до наглядової ради "Сенс банку".

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Нагадаємо:

1 травня УП оприлюднила записи, на яких Веселий та Цукерман нібито обговорювали майбутній склад наглядової ради "Сенс Банку".

У травні НБУ підтвердив, що Веселий двічі відвідував Нацбанк у 2024 році та зустрічався з працівниками наглядового блоку.