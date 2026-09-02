НБУ просить уряд звільнити голову правління "Сенс банку" Олексія Ступака

Нацбанк визнав голову правління "Сенс банку" Олексія Ступака таким, що не відповідає вимогам професійної придатності: уряд має звільнити його з посади.

Про це під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки заявив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, засідання комітету відбулося вчора.

"Комітет одностайно ухвалив рішення на очному засіданні за присутності пана Ступака і визнав голову правління "Сенс банку" таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійності придатності. Вимога спрямована власнику", – сказав Пишний.

Він нагадав, що адміністративне провадження щодо Ступака розпочали у зв'язку з виявленими ознаками прихованої паралельної структури управління банком, яка діяла до 2022 року.

Звільнення голови правління державного банку є повноваженням наглядової ради, але у "Сенс банку" немає кворуму.

"З огляну на воєнний стан зараз надано додаткові повноваження власнику як акціонеру – уряду – ухвалювати необхідні рішення за відсутності кворуму в складі наглядової ради, - сказав Пишний.

"Тому вимога, яка була ухвалена учора Національним банком про заміну керівника Сенс Банку, спрямована власнику і ми сподіваємося, вона буде так само швидко реалізована", – пояснив він.

Нагадаємо:

Наприкінці серпня НАБУ та САП викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Зокрема в цій схемі фігурували голова наглядової ради "Сенс Банку" Микола Гладишенко та голова правління "Сенс банку" Олег Ступак.

Наглядовий комітет НБУ ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради "Сенс банку" Миколи Гладишенка вимогам щодо незалежності і вимагає від уряду невідкладно вжити відповідні заходи для припинення його повноважень.