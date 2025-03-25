В ЄС зменшився попит на нові авто: які сегменти авторинку популярні

У лютому кількість реєстрацій нових автомобілів в ЄС скоротилася в річному обчисленні на 3,4% - до 853 670 одиниць.

Про це повідомляє "Укравтопром", посилаючись на дані АСЕА.

Зокрема, на найбільших ринках ЄС спостерігалося падіння: в Італії (-6%), Німеччині (-4,6%) та Франції (-3,3%).

Зазначається, що позитивну динаміку продемонстрували лише такі сегменти авторинку, як електромобілі (BEV) та гібриди (HEV). Причому, гібриди охопили найбільшу частку ринку нових легковиків – 35,2%.

Реєстрація нових автомобілів в ЄС за джерелом живлення:

- Гібриди (HEV) – 304 062 (+19%);

- Бензинові авто – 244 073 од. (-22%);

- Електромобілі (BEV)– 131 275 од. (+24%);

- Дизельні – 80 569 (-29%);

- Плагін-гібриди – 63 570 (-1%);

- Інші – 30 121 (-0%).

За підсумками перших двох місяців 2025 року ринок нових легкових авто в ЄС зменшився на 3% - до 1 685 640 одиниць.

Нагадаємо:

У лютому продажі автомобілів Tesla на 25 ринках ЄС, Великобританії, Норвегії та Швейцарії впали в середньому на 44% - до менш ніж 16 тис. одиниць.