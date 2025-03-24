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В Європі впали продажі Tesla, натомість зріс попит на елекромобілі Volkswagen та BMW

Альона Кириченко — 24 березня, 20:00
В Європі впали продажі Tesla, натомість зріс попит на елекромобілі Volkswagen та BMW
Getty Images

У лютому продажі автомобілів Tesla на 25 ринках ЄС, Великобританії, Норвегії та Швейцарії впали в середньому на 44% - до менш ніж 16 тис. одиниць.

Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані JATO Dynamics.

Водночас на тих самих ринках загальний попит на електромобілі збільшився на чверть.

Продажі електромобілів Volkswagen зросли на 180% до майже 20 тис. од.

BMW і Mini сукупно, за місяць продали близько 19 тис. електромобілів.

Реалізація китайських брендів також зростає, разом вони продали більше електромобілів, ніж Tesla.

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Нагадаємо:

Вартість акцій компанії Tesla в лютому втратила 28%.

Tesla BMW Volkswagen

Volkswagen

В Європі впали продажі Tesla, натомість зріс попит на елекромобілі Volkswagen та BMW
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