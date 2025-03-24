В Європі впали продажі Tesla, натомість зріс попит на елекромобілі Volkswagen та BMW
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У лютому продажі автомобілів Tesla на 25 ринках ЄС, Великобританії, Норвегії та Швейцарії впали в середньому на 44% - до менш ніж 16 тис. одиниць.
Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані JATO Dynamics.
Водночас на тих самих ринках загальний попит на електромобілі збільшився на чверть.
Продажі електромобілів Volkswagen зросли на 180% до майже 20 тис. од.
BMW і Mini сукупно, за місяць продали близько 19 тис. електромобілів.
Реалізація китайських брендів також зростає, разом вони продали більше електромобілів, ніж Tesla.
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Нагадаємо:
Вартість акцій компанії Tesla в лютому втратила 28%.