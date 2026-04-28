Цьогоріч "Укрзалізниця" від продажу брухту отримала більше доходу, ніж за увесь 2025 рік

За 4 місяці 2026 року "Укрзалізниця" отримала від продажу брухту чорних металів більше доходів, ніж за весь 2025 рік.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Зокрема, станом на 28 квітня УЗ реалізувала 69,7 тисяч тонн брухту чорних металів на загальну суму 439,9 мільйонів гривень. Це відповідно на 16,7% та на 10% перевищує річні показники 2025 року, зазначив він.





За його словами, 100% проданого брухту придбані для потреб внутрішньої переробки на металургійних і ливарних підприємствах. Отримані кошти "Укрзалізниця" спрямовує на оновлення рухомого складу та покращення фінансового стану.





Кисилевський підкреслив, що з ростання продажу брухту "Укрзалізницею" відбулось під дією двох чинників.



"По-перше, Уряд запровадив нульову експортну квоту на брухт. Це усунуло будь-яку невизначеність щодо державної політики на ринку цієї сировини і припинило спекуляції трейдерів", – зазначив він.

Минулого року, коли брухт масово експортувати, УЗ не виконала план реалізації і не отримала заплановані кошти, підкреслив депутат.