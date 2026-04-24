Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

"Укрпошта" продала незадіяну нерухомість за понад пів мільярда

Альона Кириченко — 24 квітня, 12:15
Укрпошта продала незадіяну нерухомість за понад пів мільярда
Приміщення "Укрпошти" на пл. Двірцевій, 1 у Львові
PROZORRO. ПРОДАЖІ

"Укрпошта" продала понад 13 тис. кв. м об'єктів – колишні склади, сортувальні центри та інші будівлі, які втратили свою функцію після модернізації мережі й не використовувалися в операційній діяльності.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, продаж відбувся через 8 аукціонів у Prozorro.Продажі. Стартова вартість лотів становила близько 110 млн грн, але в ході торгів зросла більш ніж у чотири рази – до понад 517 млн грн.

Найбільший результат – у Львові. Об'єкт продали за 462 млн грн при стартовій ціні 56 млн грн, зазначив Кулеба.

Він поінформував, що загалом компанія виставила на продаж близько 20 об'єктів – виключно ті, що не задіяні в роботі. Їх утримання коштувало щонайменше 3,5 млн грн на рік лише податків, без врахування витрат на охорону та комунальні послуги.

За словами Кулеби, отримані кошти будуть спрямовані на розвиток – логістику, сервіси та підвищення ефективності роботи національного поштового оператора.

Нагадаємо:

У лютому "Укрпошта" виставила на аукціони на Прозорро.Продажі 20 невикористовуваних об'єктів нерухомості загальною площею 32,8 тис. кв. м, стартова ціна яких понад 200 мільйонів гривень.

"Укрпошта" продала незадіяну нерухомість за понад пів мільярда
Як купити санкційний актив
У виробника відомого туалетного паперу суттєво впали продажі після ворожих обстрілів

Останні новини