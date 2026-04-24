"Укрпошта" продала незадіяну нерухомість за понад пів мільярда

"Укрпошта" продала понад 13 тис. кв. м об'єктів – колишні склади, сортувальні центри та інші будівлі, які втратили свою функцію після модернізації мережі й не використовувалися в операційній діяльності.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, продаж відбувся через 8 аукціонів у Prozorro.Продажі. Стартова вартість лотів становила близько 110 млн грн, але в ході торгів зросла більш ніж у чотири рази – до понад 517 млн грн.

Найбільший результат – у Львові. Об'єкт продали за 462 млн грн при стартовій ціні 56 млн грн, зазначив Кулеба.

Він поінформував, що загалом компанія виставила на продаж близько 20 об'єктів – виключно ті, що не задіяні в роботі. Їх утримання коштувало щонайменше 3,5 млн грн на рік лише податків, без врахування витрат на охорону та комунальні послуги.

За словами Кулеби, отримані кошти будуть спрямовані на розвиток – логістику, сервіси та підвищення ефективності роботи національного поштового оператора.

У лютому "Укрпошта" виставила на аукціони на Прозорро.Продажі 20 невикористовуваних об'єктів нерухомості загальною площею 32,8 тис. кв. м, стартова ціна яких понад 200 мільйонів гривень.