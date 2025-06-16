Дрова для промисловості подорожчали на понад 20%

За підсумками аукціонних торгів 3-го кварталу, на дрова промислового використання ціни зросли на понад 20%.

Про це повідомляє Державне підприємство "Ліси України".

Зазначається, що практично однаково подорожчали всі сегменти – хвойні, твердолистяні, м’яколистяні. Зросли в середньому до 1,55 тис. грн/м3 ціни на паливні непромислові дрова.

"Законтрактований практично весь об’єм круглого лісу – 98%. Дрова ПВ – 94%. Це рекорд, такого ще не було ніколи", – повідомили в держпідприємстві.

За їхніми даними, найбільша цінова динаміка, якщо порівнювати з 2-м кварталом, у сегменті вільхи-берези, де середні ціни за куб досягли майже 8 тис. грн/м3. Дуб перетнув "психологічну відмітку" у 20 тис. грн/м3, ясен подорожчав на 30% –до 6,6 тис. грн/м3. Сосна, ялиця – практично без змін.

Йдеться, що у середньому зростання цін на круглі лісоматеріали уповільнилось – приблизно 6% порівняно з 2-им кварталом.

Нагадаємо:

Деревопереробні підприємства за підсумками біржових торгів з поставкою у другому кварталі 2025 року законтрактували 94% ділової деревини, що є рекордним показником.