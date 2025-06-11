Українці збільшили попит на велосипеди

За п’ять місяців 2025 року в Україну ввезено 223,4 тисячі велосипедів – це на 20% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє Державна митна служба.

За даними митниці, загальна вартість двоколісних склала майже 12 млн доларів США.

До державного бюджету в результаті митного оформлення цих товарів було сплачено 158,7 млн гривень митних платежів.

Основним постачальником велосипедів залишається Китай – з цієї країни імпортовано 98,7% усіх ввезених двоколісників.

"Цьогорічне зростання демонструє не просто сезонну тенденцію, а підвищенний інтерес українців до екологічного транспорту", – зазначили в Держмитслужбі.

Нагадаємо:

Попит на вживані електромобілі в Україні зріс на 40%.

У минулому місяці український автопарк поповнили понад 4,7 тисяч вживаних легкових електромобілів, що відносно травня минулого року більше на 40%.