Tesla в топі: попит на вживані електромобілі в Україні зріс на 40%

У минулому місяці український автопарк поповнили понад 4,7 тисяч вживаних легкових електромобілів, що відносно травня минулого року більше на 40%.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що середній вік таких авто становив 5 років.

До найпопулярніших моделей електрокарів у травні потрапили:

Tesla Model Y - 544 од.;

Nissan Leaf - 515 од.;

Tesla Model 3 - 467 од.;

Kia Niro EV - 322 од.;

Hyundai Kona Electric - 265 од.;

Chevrolet Bolt - 218 од.;

Volkswagen e-Golf - 211 од.;

Renault Zoe - 204 од.;

Tesla Model S - 180 од.;

Audi E-Tron Sportback - 131 од.

Усього з початку року українці придбали понад 20,6 тис. імпортованих електромобілів з пробігом, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Нагадаємо:

У травні 2025 року український автопарк поповнили понад 22 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 14% більше, ніж у травні 2024 року.