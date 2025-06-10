Tesla в топі: попит на вживані електромобілі в Україні зріс на 40%
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У минулому місяці український автопарк поповнили понад 4,7 тисяч вживаних легкових електромобілів, що відносно травня минулого року більше на 40%.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що середній вік таких авто становив 5 років.
До найпопулярніших моделей електрокарів у травні потрапили:
- Tesla Model Y - 544 од.;
- Nissan Leaf - 515 од.;
- Tesla Model 3 - 467 од.;
- Kia Niro EV - 322 од.;
- Hyundai Kona Electric - 265 од.;
- Chevrolet Bolt - 218 од.;
- Volkswagen e-Golf - 211 од.;
- Renault Zoe - 204 од.;
- Tesla Model S - 180 од.;
- Audi E-Tron Sportback - 131 од.
Усього з початку року українці придбали понад 20,6 тис. імпортованих електромобілів з пробігом, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Нагадаємо:
У травні 2025 року український автопарк поповнили понад 22 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 14% більше, ніж у травні 2024 року.