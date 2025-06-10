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Tesla в топі: попит на вживані електромобілі в Україні зріс на 40%

Артур Крижний — 10 червня, 10:55
Tesla в топі: попит на вживані електромобілі в Україні зріс на 40%
Фото: Getty Images

У минулому місяці український автопарк поповнили понад 4,7 тисяч вживаних легкових електромобілів, що відносно травня минулого року більше на 40%.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що середній вік таких авто становив 5 років.

До найпопулярніших моделей електрокарів у травні потрапили:

  • Tesla Model Y - 544 од.;
  • Nissan Leaf - 515 од.;
  • Tesla Model 3 - 467 од.;
  • Kia Niro EV - 322 од.;
  • Hyundai Kona Electric - 265 од.;
  • Chevrolet Bolt - 218 од.;
  • Volkswagen e-Golf - 211 од.;
  • Renault Zoe - 204 од.;
  • Tesla Model S - 180 од.;
  • Audi E-Tron Sportback - 131 од.

Усього з початку року українці придбали понад 20,6 тис. імпортованих електромобілів з пробігом, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Нагадаємо:

У травні 2025 року український автопарк поповнили понад 22 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 14% більше, ніж у травні 2024 року.

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