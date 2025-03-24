В Україні знизився виторг від продажу тютюнових виробів та алкоголю

В Україні у лютому виторг від продажу тютюнових виробів склав 9,6 млрд гривень – на 8% (0,8 млрд грн) менше, ніж у попередньому місяці. Лікеро-горілчаної продукції продали на 11 млрд грн, що на 1 млрд (8%) менше, ніж у січні.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в своєму Telegram.

Він зазначив, що кількість діючих ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами за перші 2 місяці 2025 року збільшилася на 12 488 одиниць і сягнула позначки 75 613.

За його даними, виторг РРО/ПРРО (касові апарати) на 1 ліцензію в лютому 2025 року становить 127 тис. грн – на 7,6 тис. грн менше, ніж у січні 2025 року, та на 42,5 тис. грн менше, ніж у грудні 2024 року.

Найбільше зменшення виторгу відбулося у Запорізькій, Черкаській, Івано-Франківській областях, водночас приріст виторгу зафіксовано у Сумській, Львівській, Чернівецькій та Хмельницькій областях.

Водночас кількість виданих ліцензій на продаж лікеро-горілчаної продукції за перші два місяці поточного року збільшилася на 18 435 одиницю порівняно із груднем 2024-го.

За підрахунками Гетманцева, середня сума виторгу на 1 ліцензію у лютому 2025 року складає 106,8 тис грн – на 8 тис. грн (7%) менше порівняно із січнем 2025-го.

Нагадаємо:

В Україні загальна сума виторгів через РРО/ПРРО (реєстратор розрахункових операцій) у 2024 році порівняно з 2023 роком зросла 35% – з 3 283,2 млрд грн до 4 440,6 млрд грн.