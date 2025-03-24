В Украине снизилась выручка от продажи табачных изделий и алкоголя

В Украине в феврале выручка от продажи табачных изделий составила 9,6 млрд гривен - на 8% (0,8 млрд грн) меньше, чем в предыдущем месяце. Ликеро-водочной продукции продали на 11 млрд грн, что на 1 млрд (8%) меньше, чем в январе.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram.

Он отметил, что количество действующих лицензий на розничную торговлю табачными изделиями за первые 2 месяца 2025 года увеличилось на 12 488 единиц и достигло отметки 75 613.

По его данным, выручка РРО/ПРРО (кассовые аппараты) на 1 лицензию в феврале 2025 года составляет 127 тыс. грн - на 7,6 тыс. грн меньше, чем в январе 2025 года, и на 42,5 тыс. грн меньше, чем в декабре 2024 года.

Наибольшее уменьшение выручки произошло в Запорожской, Черкасской, Ивано-Франковской областях, в то же время прирост выручки зафиксирован в Сумской, Львовской, Черновицкой и Хмельницкой областях.

В то же время количество выданных лицензий на продажу ликеро-водочной продукции за первые два месяца текущего года увеличилось на 18 435 единиц по сравнению с декабрем 2024-го.

По подсчетам Гетманцева,средняя сумма выручки на 1 лицензию в феврале 2025 года составляет 106,8 тыс грн - на 8 тыс. грн (7%) меньше по сравнению с январем 2025-го.

Напомним:

В Украине общая сумма выручки через РРО/ПРРО (регистратор расчетных операций) в 2024 году по сравнению с 2023 годом выросла 35% - с 3 283,2 млрд грн до 4 440,6 млрд грн.