В Україні знизились ціни на помідори: скільки вони коштують

Українські тепличні комбінати наприкінці минулого робочого тижня продавали помідори за ціною 70-100 грн/кг, що в середньому на 18% дешевше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Як зазначають експерти, така ситуація обумовлена ​​головним чином збільшенням вибірок у тепличних господарствах практично на всій території країни, а також стриманим попитом у даному сегменті. Водночас залишається стабільними імпорт томатів, що також чинить тиск на ціни.

При цьому більшість операторів ринку не виключають подальшого зниження цін на місцеві томати. За словами виробників, при збереженні поточних темпів збуту вони будуть змушені знову поступатися ціною, щоб не допустити накопичення нереалізованої продукції на складах.

За даними аналітиків, ціни на тепличний томат в українських господарствах у середньому на 15% вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо:

Українські тепличні комбінати продають огірки за ціною 40-70 грн/кг, залежно від сорту, якості та обсягів партій, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.