В Украине снизились цены на помидоры: сколько они стоят

Украинские тепличные комбинаты в конце прошлой рабочей недели продавали помидоры по цене 70-100 грн/кг, что в среднем на 18% дешевле, чем неделей ранее.

Об этом сообщает аналитическая платформа EastFruit.

Как отмечают эксперты,такая ситуация обусловлена главным образом увеличением выборок в тепличных хозяйствах практически на всей территории страны, а также сдержанным спросом в данном сегменте. В то же время остается стабильным импорт томатов, что также оказывает давление на цены.

При этом большинство операторов рынка не исключают дальнейшего снижения цен на местные томаты. По словам производителей, при сохранении текущих темпов сбыта они будут вынуждены вновь уступать в цене, чтобы не допустить накопления нереализованной продукции на складах.

По данным аналитиков, цены на тепличный томат в украинских хозяйствах в среднем на 15% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним:

Украинские тепличные комбинаты продают огурцы по цене 40-70 грн/кг, в зависимости от сорта, качества и объемов партий, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели.