В Україні почали знижуватися ціни на турецькі помідори

В Україні цього тижня почали знижуватися ціни на імпортні помідори виробництва Туреччини через слабку зацікавленість гуртових компаній та роздрібних мереж у закупівлі цієї продукції.

Про це повідомляють аналітики галузевого видання EastFruit.

Зазначається, що 14 лютого українські імпортери пропонують турецький томат по 75-90 грн/кг ($1,79-2,15/кг), залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Водночас пропозиція імпортної продукції є досить об’ємною, тоді як попит на неї дуже стриманий. У результаті на складах компаній накопичуються значні обсяги нереалізованої продукції, через що продавці готові поступатися ціною.

Зазначається, що протягом тижня постачання томату з Туреччини продовжували збільшуватися, внаслідок чого пропозиція на ринку залишалася надмірною.

Через низькі темпи збуту більшість гуртових компаній та роздрібних мереж скоротили обсяги закупівель томатів і набували нових партій у міру реалізації наявних запасів.

Водночас ціни на імпортні помідори в Україні наразі все ще на 10% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

За словами ключових гравців ринку, якщо темпи збуту в сегменті томату не прискоряться найближчим часом, зниження цін на продукт може тривати до кінця лютого 2025 року.

Нагадаємо:

У січні тепличні томати на ринку України гуртом пропонувалися до продажу по 85-105 грн/кг ($2,01-2,48/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.