Тепличні помідори в Україні подорожчали на 10% за тиждень

Тепличні томати на ринку України гуртом пропонуються до продажу по 85-105 грн/кг ($2,01-2,48/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляє галузеве видання EastFruit.

Помітне скорочення пропозиції тепличних помідорів на українському ринку цього тижня дозволило продавцям трохи підвищити відпускні ціни в даному сегменті, зазначають аналітики проєкту.

Зараз тепличні помідори в Україні вже реалізуються в середньому на 36% дорожче, ніж у середині січня 2024 року.

Однак багато учасників ринку сходяться на думці, що така цінова ситуація в даному сегменті — це тимчасове явище, пише видання.

Нагадаємо:

Вартість борщового набору в Україні за останні 5 років зросла майже вдвічі, найбільш відчутне здорожчання припало на 2022 рік.