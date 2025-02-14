В Украине начали снижаться цены на турецкие помидоры

В Украине на этой неделе начали снижаться цены на импортные помидоры производства Турции из-за слабой заинтересованности оптовых компаний и розничных сетей в закупке этой продукции.

Об этом сообщают аналитики отраслевого издания EastFruit.

Отмечается, что 14 февраля украинские импортеры предлагают турецкий томат по 75-90 грн/кг ($1,79-2,15/кг), в зависимости от качества и объемов партий, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели.

В то же время предложение импортной продукции является достаточно объемным, тогда как спрос на нее очень сдержанный. В результате на складах компаний накапливаются значительные объемы нереализованной продукции, из-за чего продавцы готовы уступать в цене.

Отмечается, что в течение недели поставки томата из Турции продолжали увеличиваться, в результате чего предложение на рынке оставалось избыточным.

Из-за низких темпов сбыта большинство оптовых компаний и розничных сетей сократили объемы закупок томатов и приобретали новые партии по мере реализации имеющихся запасов.

В то же время цены на импортные помидоры в Украине сейчас все еще на 10% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

По словам ключевых игроков рынка, если темпы сбыта в сегменте томата не ускорятся в ближайшее время, снижение цен на продукт может продлиться до конца февраля 2025 года.

Напомним:

В январе тепличные томаты на рынке Украины оптом предлагались к продаже по 85-105 грн/кг ($2,01-2,48/кг), что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой недели.