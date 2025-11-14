Вихід грального бізнесу з тіні "забуксував": сплата податків зросла лише на 0,2% цьогоріч

В Україні за 10 місяців 2025 року учасники ринку азартних ігор сплатили 14,6 млрд грн податків, що лише на 0,34 млрд грн або 0,2% більше, ніж за цей період 2024 року.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він вважає, що такі показники не можуть свідчити про реальну детінізацію грального бізнесу.

"Варто звернути увагу: зменшилася сплата саме ПДФО з виграшів (–0,16 млрд грн до 2024р) та податку на дохід від азартних ігор (-0,12 млрд грн ніж торік), при тому що сума виторгів у галузі зростає.

У жовтні 2025 року зафіксовано майже 5,2 млрд грн виторгу — це на 8,4% більше, ніж у грудні 2024-го, і найвищий показник за весь період фіскалізації", - зазначив Гетманцев.

Тож, за його словами, питання масштабних схем ухилення від оподаткування в галузі залишається відкритим.

Нагадаємо:

За перші п'ять місяців 2025 року гральна індустрія сплатила майже 9 мільярдів гривень податків. Це на 22% більше, ніж торік.