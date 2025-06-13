Гральний бізнес сплатив майже 9 мільярдів податків за 5 місяців

За перші п’ять місяців 2025 року гральна індустрія сплатила майже 9 мільярдів гривень податків. Це на 22% більше, ніж торік.

Про це пише голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

У січні–травні 2025 року гральний бізнес перерахував до державного бюджету 8 970,7 млн грн податків. Для порівняння, за аналогічний період 2024 року надходження становили 7 335,9 млн, а у 2021 році — лише 71,6 млн.

Основну частину податкових платежів у 2025 році сформували:

5 965,5 млн — податок на прибуток;

2 154,3 млн — податок на доходи фізичних осіб з виграшів;

652,7 млн — військовий збір;

102,7 млн — ПДФО із зарплат працівників;

94,7 млн — податок на додану вартість.

Крім того, згідно з даними про фіскалізацію, обсяги виторгів у гральному бізнесі продовжують зростати. У травні 2025 року виторг через РРО та ПРРО становив 4 867 млрд, що на 1,7% більше, ніж у грудні 2024-го — саме після запровадження обов’язкової фіскалізації в цій галузі.

За словами податківців, легалізація ринку вже дає результат: прозора робота компаній дозволяє стабільно наповнювати бюджет.

Нагадаємо:

У грудні 2024 року в Україні запровадили обов’язкову фіскалізацію всіх операцій у гральному бізнесі. Це рішення спрямоване на детінізацію ринку та контроль за обігом коштів.