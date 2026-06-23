Через китайський кредит ДПЗКУ очікує цього року понад 11 мільярдів гривень збитку

За результатами 2026 року "Державна продовольчо-зернова корпорація України" очікує збиток на рівні 11,24 мільярда гривень, що пов'язано насамперед із борговими зобов'язаннями за давнім китайським кредитом.

Про це пише Elevatorist.com.

Багатомільярдні збитки пов'язані насамперед із борговими зобов'язаннями за китайським кредитом, зазначили у ДПЗКУ, відповівши на запит Elevatorist.com.

Наприкінці 2012 року ДПЗКУ отримала кредит Експортно-імпортного банку Китаю на 1,5 млрд доларів під державні гарантії. За ці кошти корпорація мала закуповувати зерно в Україні та постачати його до Китаю, забезпечуючи експорт щонайменше 5 млн тон на рік китайській компанії ССЕС.

"Фінансовий результат товариства за 2025 та плановий на 2026 роки напряму не пов'язані з його операційною діяльністю, а обумовлені непомірним фінансовим навантаженням в доларах", – стверджують у ДПЗКУ.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомило Elevatorist.com, що за підсумками 2025 року збиток ДПЗКУ становив 5,47 млрд грн. За результатами 2026 року компанія очікує збиток на рівні 11,24 млрд грн.

ДПЗКУ нагадує про зобов'язання перед Китайським експортно-імпортним банком та "неможливість виконання зобов'язань перед Китайською національною корпорацією машинної промисловості і генеральних підрядів за Генеральним договором про співпрацю у сфері сільського господарства".

В корпорації пояснили, що валютні ризики залишаються одним із ключових чинників формування збитків. Через значний обсяг валютних зобов'язань навіть незначні коливання курсу гривні призводять до суттєвих фінансових втрат.

Також у ДПЗКУ зазначили, що обслуговування кредитних зобов'язань залишається "непомірним тягарем для компанії". Поточний обсяг боргового навантаження є диспропорційним відносно масштабів операційної діяльності.

Наразі корпорація здатна самостійно покривати лише похідні відсотки за кредитом, але не виплату основної суми боргу та базових відсотків.

Водночас ДПЗКУ відмовилася надати інформацію про здійснені платежі за кредитом Ексімбанку Китаю та поточний залишок заборгованості, посилаючись на конфіденційність умов кредитного договору та обмежений доступ до такої інформації.

Нагадаємо:

Раніше уряд підтвердив державну гарантію за кредитом, наданим АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) Експортно-імпортним банком Китайської Народної Республіки. Ухвалене рішення дозволяє забезпечити реструктуризацію боргових зобов'язань за кредитним договором.

Раніше повідомлялося, що Україна планує реструктуризувати кредит Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ), залучений у 2012 році від Експортно-імпортного банку Китаю під державну гарантію.Уряд попросив Верховну Раду надати йому право тимчасово зупинити платежі за цим кредитом, дата погашення якого припадає на 2030 р.

У грудні 2022 року Кабмін за пропозицією Мінекономіки підтвердив держгарантію для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитом на $1,5 млрд, залученим ДПЗКУ від Експортно-імпортного банку Китаю за результатами угоди щодо умов цього кредиту.

ДПЗКУ у 2012 році домовилася з Експортно-імпортним банком Китаю про кредит розміром $1,5 млрд на закупівлю зерна для експорту за торговельними угодами з КНР. Через фінансову неспроможність ДПЗКУ тягар щодо погашення кредиту ліг на державу, яка виступила гарантом.