Імпорт тютюну та контроль: в Україні суттєво зросли надходження від акцизу

В Україні обсяг надходжень від акцизного податку з вироблених та ввезених товарів за січень-травень 2025 року досяг 69,7 млрд грн проти 46,9 млрд грн за аналогічний період торік.

Про це повідомив очільник Державної податкової служби (ДПС) Руслан Кравченко.

"За 5 місяців бюджет понад план вже отримав 11,3 млрд грн (+19,3%). У травні 2025 року надійшло 15,3 млрд грн акцизного податку", - розповів він.

Кравченко пояснив, що перевиконання зумовлене зростанням імпорту підакцизних товарів, зокрема тютюнових виробів.

"Помітний результат дає і системний контроль за обігом підакцизних товарів", - зазначив голова ДПС.

Нагадаємо:

Державна податкова служба у травні перевиконала план надходжень на 5,2 мільярда гривень, а за п'ять місяців цього року — на понад 51,6 мільярда гривень, це плюс 11,0% до плану.