У травні податків в Україні зібрали на 5,2 мільярда гривень більше від плану

Державна податкова служба у травні перевиконала план надходжень на 5,2 мільярда гривень, а за п'ять місяців цього року — на понад 51,6 мільярда гривень, це плюс 11,0% до плану.

Про це проінформував голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

"Загалом у травні 2025 року до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло 121,9 млрд грн. (+21,9% до травня 2024 року)", — написав він у Telegram.

Зокрема, ПДФО становив 30,3 млрд грн (+10,7% до плану), податок на прибуток підприємств — 45,4 млрд грн (+5,2%), акциз з вироблених та ввезених товарів — 15,3 млрд грн (+3,3%).

"Стабільно відшкодовуємо ПДВ: 15,5 млрд грн — відшкодовано у травні, 70,9 млрд грн — відшкодовано за 5 місяців 2025 року, +23,8% (13,6 млрд грн) — до факту січня-травня 2024 року", — повідомив Кравченко.

Надходження січня-травня 2025 року: 520,3 млрд грн — надходження до загального фонду держбюджету та + 18,1% (79,8 млрд грн) — до факту надходжень за січень-травень 2024 року", — написав чиновник у Telegram.

Нагадаємо:

Раніше Кравченко повідомив, що у січні-квітні підприємства переробної промисловості та оптової й роздрібної торгівлі забезпечили найбільшу частку надходжень до державного бюджету України. Кожна галузь по 17,2%.

Він зазначив, що серед лідерів також державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування (11,8%) та фiнансова та страхова дiяльнiсть (9,6%).

До того голова Державної податкової служби України повідомив, що станом на 1 травня 2025 року платникам податків було відшкодовано вже 55,5 млрд грн ПДВ. "Це те, що вже фактично перераховано. До речі, це на 10,8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Та більше за такий показник у 2023 році на 3,7 млрд грн (51,8 млрд грн ПДВ)", – написав Кравченко у Фейсбук.