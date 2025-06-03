Импорт табака и контроль: в Украине существенно выросли поступления от акциза

В Украине объем поступлений от акцизного налога с произведенных и ввезенных товаров за январь-май 2025 года достиг 69,7 млрд грн против 46,9 млрд грн за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Руслан Кравченко.

"За 5 месяцев бюджет сверх плана уже получил 11,3 млрд грн (+19,3%). В мае 2025 года поступило 15,3 млрд грн акцизного налога", - рассказал он.

Кравченко пояснил, что перевыполнение обусловлено ростом импорта подакцизных товаров, в частности табачных изделий.

"Заметный результат дает и системный контроль за оборотом подакцизных товаров", - отметил глава ГНС.

Напомним:

Государственная налоговая служба в мае перевыполнила план поступлений на 5,2 миллиарда гривен, а за пять месяцев этого года - более чем на 51,6 миллиарда гривен, это плюс 11,0% к плану.