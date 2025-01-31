В Україні буряк подорожчав на 24% за тиждень

В Україні вартість столових буряків складає 14-18 грн/кг ($0,33-0,43/кг), що в середньому на 24% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Подорожчання відбувається через скорочення пропозиції цієї продукції на ринку, йдеться в повідомленні.

Зараз ціни на буряки в Україні вже в середньому на 35% вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

Учасники ринку не виключають, що зростання цін може бути тимчасовим явищем. На їхню думку, подальше подорожчання може мотивувати фермерів розпочати розпродаж буряків зі сховищ, що призведе до збільшення постачання і, як наслідок, до зниження цін у даному сегменті.

Нагадаємо:

Наприкінці січня вартість білокачанної капусти (34-40 грн/кг) в Україні на 15% вища, ніж тижнем раніше. Таким чином, капуста залишається найдорожчим овочем серед усього борщового набору в Україні.