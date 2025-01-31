В Украине свекла подорожала на 24% за неделю

В Украине стоимость столовой свеклы составляет 14-18 грн/кг ($0,33-0,43/кг), что в среднем на 24% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщает аналитическая платформа EastFruit.

Подорожание происходит из-за сокращения предложения этой продукции на рынке, говорится в сообщении.

Сейчас цены на свеклу в Украине уже в среднем на 35% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Участники рынка не исключают, что рост цен может быть временным явлением. По их мнению, дальнейшее подорожание может мотивировать фермеров начать распродажу свеклы из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как следствие, к снижению цен в данном сегменте.

Напомним:

В конце января стоимость белокочанной капусты (34-40 грн/кг) в Украине на 15% выше, чем неделей ранее. Таким образом, капуста остается самым дорогим овощем среди всего борщевого набора в Украине.