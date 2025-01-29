Найдорожчий овоч борщового набору: ціна на капусту злетіла до рекордної позначки

В Україні цього тижня знову дорожчає білокачанна капуста, її продають по 34-40 грн/кг ($0,81-0,95/кг), залежно від якості та обсягу партії.

Про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що така ціна на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Таким чином, капуста залишається найдорожчим овочем серед усього борщового набору в Україні.

Через зменшення запасів фермери стали менше продавати продукцію хорошої якості, що і спричинило новий стрибок цін. Гуртові компанії підтверджують, що пропозиція капусти на ринку скорочується.

Наразі капуста в Україні коштує в середньому у 3,7 раза більше, ніж в 2024 році. Продавці припускають, що ціни продовжать зростати, а темпи подорожчання лише пришвидшаться з подальшим скороченням запасів у господарствах.

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Нагадаємо:

В Україні 5 грудня ціни на білокачанну капусту зросли на 11% через підвищення попиту на її якісний сегмент.