В Україні стартували виплати по догляду за дитиною до року та за програмою "єЯсла"

В Україні розпочалися виплати "дитячої допомоги", спецрахунки для отримання яких вже можна відкрити в Ощадбанку.

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

Зокрема, кошти за програмою єЯсла починають надходити для 1370 людей.

Виплата становить 8 тисяч грн щомісяця при виході на роботу матері, батька чи опікуна, після того, як дитині виповнився 1 рік. Кошти можна використати для оплати няні, асистента чи садочка, зазначила прем'єр-міністр.

Водночас виплати до 1 року перераховані понад 46 тисяч родинам. З початку цього року щомісячна допомога по догляду за дитиною до 1 року становить 7 тисяч грн.

За словами Свириденко, уряд працює над розширенням можливостей подання заявок, зокрема через Дію.

Також діють інші виплати: допомога у звʼязку з вагітністю та пологами і 50 тисяч при народженні дитини.

Нагадаємо:

З 1 січня в Україні стартувала державна програма "єЯсла" – фінансова підтримка для батьків, які повертаються до роботи на повний робочий час та користуються послугами догляду за дитиною.