В Україні ростуть ціни на огірки та помідори: скільки вони коштують

В Україні наприкінці минулого тижня огірки коштували на 10%, помідори – на 13% дорожче, ніж тижнем раніше.

Про це пише EastFruit.

Зазначається, що українські тепличні комбінати готові відвантажувати огірки в діапазоні 85-125 грн/кг. Їхньому подорожчанню сприяє помітне скорочення пропозиції на ринку, оскільки вибірки у місцевих теплицях суттєво знизилися. При цьому постачання цієї продукції з Туреччини скоротилося до мінімуму.

За даними EastFruit, вартість тепличного огірка на українському ринку на сьогоднішній день залишається на 10% нижчою, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому гравці ринку впевнені, що незабаром ця продукція може почати дешевшати під тиском збільшення пропозиції тепличного огірка з місцевих комбінатів.

Водночас тепличні помідори наприкінці минулого тижня коштували 85-95 грн/кг. Їхнє подорожчання експерти пов'язують зі скороченням пропозиції в Україні імпортного томату, основним постачальником якого є Туреччина, що пов’язано зі зниженням імпорту з цієї країни через сезонний фактор.

Зазначається, що ціни на тепличний томат в Україні вже в середньому на 22% вищі, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому учасники ринку не відкидали подальшого зростання цін на цю продукцію в тому випадку, якщо постачання томатів з Туреччини до України найближчим часом не відновиться. Натомість реалізація томатів у місцевих тепличних комбінатах розпочнеться не раніше середини квітня.

Нагадаємо:

Наприкінці лютого українські фермери продавали моркву в 3,6 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

На початку березня українські фермери продавали картоплю за ціною 18-28 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.