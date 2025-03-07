В Україні подешевшала картопля: яка її ціна

Українські фермери продають картоплю за ціною 18-28 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це пише EastFruit.

Зазначається, що головною причиною спаду цін є подорожчання картоплі тижнем раніше та неготовністю покупців закуповувати цю продукцію за такими цінами.

За даними аналітиків, зараз вартість картоплі в Україні в середньому на 18% вища, ніж на початку березня 2024 року.

Ряд виробників упевнені, що понижувальний ціновий тренд у даному сегменті – явище тимчасове, тому що на ринку відчувається дефіцит якісної продукції, оскільки запаси картоплі в господарствах населення та у комерційних виробників продовжують швидко скорочуватися.

Нагадаємо:

Наприкінці лютого українські фермери продавали моркву в 3,6 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.