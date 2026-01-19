Українські компанії встановили рекорд щодо кількості невиплачених зарплат

Торік українські компанії встановили антирекорд: 9 174 провадження щодо боргів по зарплаті проти 488 компаній. Це на 30% більше, ніж у 2024-му та найбільший показник за останні 5 років.

Про це йдеться в дослідженні Опендатабот.

Зазначається, що 56% з відкритих торік стягнень за заборговану зарплатню не погашені досі.

Згідно з аналітикою, частіше за інших торік не видавали кошти своїм співробітникам компанії, які виробляють хімічну продукцію: понад 2,6 тисячі проваджень, або 29% від усіх. Майже стільки ж боргів й у підприємств у сфері постачання електроенергії та газу (27%).

За даними дослідження, понад третину всіх відкритих торік проваджень припадає на Дніпропетровщину — 3,2 тисячі справ. Зі значним відривом негативний приклад наслідують бізнеси з Івано-Франківщини (1,1 тисячі), Сумщини (897) та Львівщини (770).

Водночас лише 1 випадок зафіксовано на Луганщині, ще 4 у Чернівецькій області та 12 проваджень щодо боргів по зарплаті на Волині.

"Переважно, гроші затримують приватні компанії: 62% усіх боргів за 2025 рік. Ще чверть справ стосується комунальних підприємств і понад 13% — державних. Найчастіше фігурують товариства з обмеженою відповідальністю, комунальні та акціонерні підприємства", – йдеться в дослідженні.

Згідно з дослідженням, абсолютним лідером за кількістю боргів по заробітній платі стало комунальне підприємство Теплокомуненерго Олександрійської міської ради, проти якого у 2025 році відкрили 1 446 справ.

Далі йдуть Карпатнафтохім (1 059), Дніпроазот(630), Світловодськпобут (491) та Одеський припортовий завод (469). Частина компаній до кінця року змогла закрити більшість справ, але в інших сотні проваджень так і залишилися активними.

Нагадаємо:

Понад 35 тисяч боргів по заробітній платі працівникам було зафіксовано в Україні станом на серпень 2025 року за даними Єдиного реєстру боржників. Майже 2 тисячі компаній не виплатили працівникам зарплатню.