На украинском рынке капуста стоит в 4,5 раза дороже, чем в прошлом году

Сейчас белокочанная капуста в Украине поступает в продажу в среднем в 4,5 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает аналитическая платформа EastFruit.

В то же время капуста в Украине в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели и стоит 32-38 грн/кг.

"Если еще с середины января фермеры практически ежедневно повышали цены на этот овощ, то уже сегодня большинство производителей вынуждены пересматривать цену на эту продукцию в сторону снижения", - говорится в сообщении.

Однако хозяйства, которые имеют запасы качественной продукции, с продажами не спешат, поскольку уверены, что спрос на капусту активизируется ближе к концу текущего месяца.

Напомним:

В конце января капуста стоила 34-40 грн/кг, что было на 15% выше, чем неделей ранее.



