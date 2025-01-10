Незаконні фіноперації та зв'язки з РФ: в PIN-UP відповіли на звинувачення

Українська гемблінг-компанія PIN-UP Ukraine непричетна до будь-яких незаконних фінансових операцій та відкидає звинувачення, висунуті Державним бюро розслідувань та Офісом Генерального прокурора України стосовно власника компанії Ігоря Зотька.

Про це йдеться в заяві онлайн-казино.

В ній зазначається, що PIN-UP Ukraine не має і не мала зв’язків із російським капіталом або підсанкційними особами.

"Звинувачення, які пролунали, ми вважаємо необґрунтованими та не підкріпленими доказами. Ми також переконані, що дії, спрямовані проти нашого бізнесу, можуть бути розцінені як спроба перешкодити діяльності одного з найбільших платників податків у гемблінг-індустрії України", - йдеться в повідомленні онлайн-казино.

PIN-UP Ukraine стверджує, що всі права та обов’язки, як організатора азартних ігор в Україні під брендом PIN-UP, належать виключно ТОВ «Укр Гейм Технолоджі». Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Ігор Зотько, який одноосібно здійснює управління компанією.

"Компанія PIN-UP Ukraine та її власник Ігор Зотько готові захищати свої права, ділову репутацію та законні інтереси виключно у правовому полі. Ми наголошуємо на своїй готовності до прозорої та відкритої співпраці з правоохоронними органами для встановлення усіх обставин справи та спростування безпідставних звинувачень", - резюмували в PIN-UP Ukraine.

Нагадаємо:

Працівники ДБР затримали власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP Ігоря Зотька. Його правоохоронці вважають номінальним власником.

Да даними ДБР, реальними власниками комерційної структури під брендом PIN-UP, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни.

Слідство з’ясувало, що Зотько не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію.

За даними YouControl, він є засновником і бенефіціаром ТОВ "Укр Гейм Технолоджі" та ТОВ "ФК "Єдиний простір". Остання компанія займалася проведенням платежів в застосунку "Дія" і отримувала з цього комісію, проте нещодавно застосунок повністю замінив компанію Зотька на державний "Укргазбанк".