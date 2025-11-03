В Одесі проаналізують використання бюджетних коштів за три роки

Департаменти Одеської міськради мають протягом трьох тижнів розробити поквартальний план економічного розвитку на 2026 рік, а також надати аналітику використання коштів за 2023-2025 роки.

Про це інформує міська рада Одеси.

Зазначається, що у понеділок, 3 листопада, начальник Одеської МВА Сергій Лисак спільно з в.о. міського голови Ігорем Ковалем провели апаратну нараду, присвячену стратегічним напрямкам розвитку міста.

"Серед основних питань — удосконалення управлінських процесів, ефективне використання бюджетних коштів та підготовка до нового бюджетного року", – зазначає міськрада.

Також Лисак доручив провести повний аудит комунальних структур з метою усунення дублювання функцій, оптимізації витрат і виявлення резервів економії.

Крім того, буде створено спеціальну комісію з перевірки всіх договорів оренди комунального майна — як приміщень, так і земельних ділянок.

Окрему увагу приділено ветеранській політиці.

"В Одесі діє багато ветеранських об'єднань, однак часто вони функціонують розрізнено. МВА ініціює процес об'єднання всіх ветеранських структур — задля консолідації зусиль, рівного представлення та ефективної підтримки кожного, хто її потребує", – йдеться в повідомленні.

Департаменту охорони здоров'я поставлено завдання — до 1 березня 2026 року відкрити реабілітаційне відділення в міській клінічній лікарні №1.

Нагадаємо:

У Харкові викрили багаторічну розтрату коштів міського бюджету на суму майже 7 млн грн. Під підозрою опинилися колишній гендиректор та перший заступник харківського комунального підприємства.