В НБУ повідомили, які банкноти активно виводили з готівкового обігу у 2024 році

За 2024 рік сума готівки в обігу в Україні збільшилася на 7,6% і на 1 січня 2025 року становила 822,4 млрд грн. Водночас, найбільше - на 24,5% - скоротилася кількість банкнот номіналом 200 гривень торік.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Скорочення кількості банкнот номіналом 200 грн в НБУ пояснили активним їх заміщенням банкнотами номіналом 1000 гривень і початком поступового вилучення старих зразків цього номіналу з обігу.

Також суттєво зменшилась кількість банкнот номіналами 10 та 5 гривень (на 15% та 11% відповідно), оскільки вони також поступово вилучаються з обігу та замінюються відповідними монетами.

Активно зростає попит на банкноти у 1000 гривень, що є одним із наслідків повномасштабного вторгнення, адже через війну люди надають перевагу вищим номіналам банкнот для зберігання заощаджень.

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет – номіналом 10 копійок (27,3% та 27,8% від загальної кількості в обігу відповідно). Найменше – банкнот номіналом 50 гривень, монет – номіналом 10 гривень (4,4% та 1,8%).

Зазначається, що у готівковому обігу перебувають 2,6 млрд банкнот на суму 814,3 млрд грн, а також 14,8 млрд монет на 7,96 млрд грн.

"Темпи зростання готівки в обігу залишалися на рівні 2023 року, що свідчить про адаптацію громадян та бізнесу до реалій повномасштабної війни", - також зазначено в повідомленні НБУ.

Нагадаємо:

Національний банк спростував інформацію про нібито блокування банківських рахунків за часте зняття готівки та називає інформацію недостовірною та маніпулятивною.