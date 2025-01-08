НБУ спростував інформацію про блокування рахунків за часте зняття готівки

Національний банк спростовує інформацію про нібито блокування банківських рахунків за часте зняття готівки та називає інформацію недостовірною та маніпулятивною.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

"Окремі медіа та телеграм-канали розповсюджують недостовірну та маніпулятивну інформацію про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки – більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів. Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності", – розповіли в пресслужбі НБУ.

Медіа нібито посилаються на "рекомендації НБУ щодо посилення фінансового моніторингу в Україні", не зазначаючи конкретні документи.

Проте, як наголошують у Нацбанку, в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає.

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