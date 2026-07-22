За півріччя попит на готівку пожвавився – НБУ

Станом на 1 липня в обігу в Україні перебувало 970,8 млрд грн, що на 44,5 млрд грн або на 4,8% більше, 1-го січня, найбільший темп приросту за перше півріччя 2026 року припадав на банкноти номіналом 1000 грн.

Про це повідомляє Національний банк України.

Станом на 1 липня в обігу в Україні перебувало 970,8 млрд грн, що на 44,5 млрд грн або на 4,8% більше, ніж станом на 1 січня цього року (926,3 млрд грн).

"Отже, якщо I квартал року традиційно характеризувався вилученням готівки з обігу, то у II кварталі попит на готівку дещо пожвавився. Це стала тенденція, що спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю. Зокрема, рік тому за підсумками І півріччя 2025 року сума готівки в обігу зросла співставно (на 4,6%)", – говориться у повідомленні.

Станом на 1 липня 2026 року у готівковому обігу перебувало 2,6 млрд банкнот на загальну суму 960,7 млрд грн, а також 15,3 млрд монет (без пам'ятних та інвестиційних) на суму 9,9 млрд грн.

На одного жителя України наразі припадає 64 банкноти і 197 платіжних розмінних та обігових монет (станом на 01 січня 2026 року – 64 та 193 шт. відповідно).

Серед банкнот найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 грн, найменше – номіналом 50 грн (25,8 % та 4,5% від загальної кількості в обігу відповідно).

Динаміка обсягів готівки в обігу свідчить, що найбільший темп приросту за перше півріччя 2026 року припадав на банкноти номіналом 1 000 грн. Їх питома вага за кількістю в обігу зросла на 1,8 % порівняно з початком цього року та становить 20%, повідомляє регулятор.

"За сумою частка банкнот номіналом 1 000 грн станом на 01 липня 2026 року перевищила 55%. У світовій практиці це свідчить про потребу введення банкноти вищим номіналом", – зазначили у НБУ.

Тож Національний банк оголосив про розширення номінального ряду національної валюти і з 4 вересня 2026 року в готівковий обіг буде введена нова банкнота номіналом 2 000 грн.

Стосовно монет нагадуємо, що сьогодні в готівковому обігу перебувають розмінні та обігові монети. Обігові монети є чотирьох номіналів – 1, 2, 5 та 10 грн. З них найбільше в обігу монет номіналом 1 грн, найменше – номіналом 10 грн (4,8% та 2,5% від загальної кількості в обігу відповідно).

"Щодо розмінних монет нагадуємо, що з 1 жовтня 2025 року розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 коп. Ці монети припинили відігравати істотну роль в готівкових розрахунках за товари та послуги", – зазначає регулятор.

Тож їхнє поступове вилучення дасть змогу скоротити витрати держави на виготовлення, оброблення, транспортування та зберігання, а також учасників готівкового обігу – на їх обслуговування в обігу.

За цей час було вилучено вже 6,5 млн шт. монет таким номіналом. Наразі їх частка в загальній кількості в обігу станом на 01 липня 2026 року становить 26,9%.

Натомість на розмінні монети номіналом 50 коп. зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі та послуг. Їх частка від загальної кількості в обігу становить 9,1%.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що станом на 1 квітня сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, з початку року зменшилася на 0,3% (або на 3,1 млрд грн) та становила 923,2 млрд грн.