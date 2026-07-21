Нацбанк пропонує скасувати обмеження тарифів на міжбанківському ринку готівки

Національний банк (НБУ) повторно виніс на обговорення зміни до правил роботи уповноважених банків із запасами готівки.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема Нацбанк пропонує скасувати норми щодо застосування на міжбанківському ринку тарифу за здавання готівки банками не вище певного рівня, встановленого самим НБУ.

"Це пов'язано з лібералізацією тарифної політики Національного банку у сфері касового обслуговування", – обґрунтовуює свою пропозицію фінансовий регулятор.

Це вже друге обговорення цього проєкту змін до правил роботи банків із готівкою. Перше анонсували 25 червня, а 9 липня Нацбанк оприлюднив пропозиції та зауваження до нього.

Водночас пропозиція про скасування регуляторних обмежень тарифів є новою та не згадувалася у попередньому проєкті.

Сам НБУ пише, що частково врахував пропозиції банків, надані за результатами обговорення. Зокрема йдеться про уточнення вимог до плану дій банків щодо організації роботи з готівкою в умовах непередбачуваних обставин та надзвичайних ситуацій.

Зауваження та пропозиції до проєкту регулятор буде приймати до 29 липня.

Нагадаємо:

За тиждень з 13 по 17 липня Національний банк України продав на міжбанку 1,07 млрд дол, при цьому не купував валюту.