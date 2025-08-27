Безпеку "Нафтогазу" очолив криптомільйонер з Офісу Генпрокурора

Директором з безпеки Групи "Нафтогаз" призначено Віталія Бровка, який до цього працював начальником одного з департаментів Офісу Генерального прокурора.

Про це повідомляють джерела ЕП в уряді та компанії.

За даними співрозмовників, призначення відбулось у вівторок, 26 серпня, а вступити на посаду Бровко повинен вже сьогодні.

При цьому його попередник Володимир Лупащенко, який до цього відповідав за безпеку "Нафтогазу", перейшов на посаду члена правління компанії «Газорозподільні мережі України», що також входить до складу Групи «Нафтогаз».

У декларації Бровка вказані значні критовалютні активи. Видання Forbes.Ukraine називало його "рекордсменом за обсягом криптодоларів" (йдеться про стейблкоїн USDT, вартість одного дорівнює 1 долару США – ЕП.).

Зокрема, новий директор з безпеки Групи "Нафтогаз" вказав, що тримає на платформі Binance USDT на суму понад 35 млн грн.

Крім цього в портфелі Бровка та його родини зазначені такі криптоактиви: Ripple (XRP), Toncoin, Ethereum, Zcash, Ethereum Classic, Monero, Dash, Lunc та інші. Загальна вартість задекларованої криптовалюти на кінець квітня поточного року перевищувала 44 млн гривень.

Родина Бровка проживає в орендованій квартирі в Києві площею 183,2 м², яка належить Ніні Піскуновій.

Вони користуються трьома автомобілями: Toyota RAV4 (2022 рік випуску, 2,3 млн гривень), Lexus RX450 (2020 р.в., 2,6 млн гривень) та Ford Expedition (2018 р.в., 1,64 млн гривень). Лише остання автівка перебуває у власності Бровка, решта – належать дружині або її матері.

Серед доходів Бровко задекларував зарплату в 1,56 млн гривень, отриману в Офісі Генпрокурора. Його дружина, Тетяна Бровко, отримала 8,22 млн гривень від зайняття підприємницькою діяльності та 2,46 млн гривень від продажу криптовалюти.

На банківських рахунках вони тримають 2,68 млн гривень, 40,52 тисяч доларів та 73,75 тисяч євро. Найбільша сума в 65,3 тисяч євро, зберігається у словацькому Tatra Bank.