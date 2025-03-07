Уряд виділив 10 мільярдів на відновлення в 12 областях та експериментальний проєкт

Кабінет міністрів України виділив додаткові 5 млрд грн на 150 проєктів відновлення в 12 областях і 5,2 млрд грн на експериментальний проєкт комплексного відновлення п’яти населених пунктів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

"Виділяємо додаткові 5 млрд грн на проєкти відновлення в 12 областях. Мова йде про 150 проєктів у межах спільної програми з Європейським інвестиційним банком", - сказав Шмигаль.

За його словами, серед проєктів - ремонт та будівництво лікарень, шкіл, дитячих садочків, відновлення водопостачання і енергоефективність.

"Також сьогодні уряд виділяє 5,2 млрд грн на експериментальний проєкт комплексного відновлення п’яти населених пунктів: Бородянка на Київщині. Тростянець на Сумщині. Циркуни на Харківщині. Посад-Покровське на Херсонщині та Ягідне на Чернігівщині", - розповів він.

За словами прем'єра, ці кошти підуть на капремонт та будівництво нового житла в цих громадах, а також буде відновлюватися та модернізуватися тепло-, газо- і водопостачання, здійснюватися реконструкція транспортної та соціальної інфраструктури.

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Україна планує конфіскувати 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які знаходяться на рахунках міжнародних фінансових інституцій.