На будівництво укриттів в дитячих садках виділили мільярд: хто може отримати кошти

Уряд виділив 1 млрд грн з державного бюджету на будівництво укриттів у дитячих садках.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, на ці кошти буде побудовано щонайменше 20 садочків в різних областях України.

Свириденко зазначила, що громади можуть податися на фінансування за умови наявності проєктів на платформі DREAM.

Прийом заявок триватиме відсьогодні з 20 січня до 26 січня включно, до 18:00. Розподіл коштів відбудеться до кінця лютого.

Очільниця уряду поінформувала, що отримати державну субвенцію на облаштування укриттів в садочках можуть:

– заклади дошкільної освіти із загальною чисельністю вихованців не менш як 100 осіб;

– спеціальні дитячі садки;

– заклади, єдині в своїй громаді, в яких освітній процес триває за очною чи змішаною формою, або ж в приміщеннях якого працюють два або більше дитячих садків одночасно.

Нагадаємо:

Влітку минулого року голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що Харківщина стане першою областю в Україні, де з'явиться підземний дитячий садок.

Наразі у Харкові визначили переможця тендеру на зведення першого в місті підземного дитсадка. У результаті торгів вартість робіт знизилася на 20 мільйонів гривень.