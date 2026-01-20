На будівництво укриттів в дитячих садках виділили мільярд: хто може отримати кошти
Уряд виділив 1 млрд грн з державного бюджету на будівництво укриттів у дитячих садках.
Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
За її словами, на ці кошти буде побудовано щонайменше 20 садочків в різних областях України.
Свириденко зазначила, що громади можуть податися на фінансування за умови наявності проєктів на платформі DREAM.
Прийом заявок триватиме відсьогодні з 20 січня до 26 січня включно, до 18:00. Розподіл коштів відбудеться до кінця лютого.
Очільниця уряду поінформувала, що отримати державну субвенцію на облаштування укриттів в садочках можуть:
– заклади дошкільної освіти із загальною чисельністю вихованців не менш як 100 осіб;
– спеціальні дитячі садки;
– заклади, єдині в своїй громаді, в яких освітній процес триває за очною чи змішаною формою, або ж в приміщеннях якого працюють два або більше дитячих садків одночасно.
Нагадаємо:
Влітку минулого року голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що Харківщина стане першою областю в Україні, де з'явиться підземний дитячий садок.
Наразі у Харкові визначили переможця тендеру на зведення першого в місті підземного дитсадка. У результаті торгів вартість робіт знизилася на 20 мільйонів гривень.