Уряд почав розморожувати раніше заблоковані видатки – Корецький

Кабінет міністрів поступово відновлює фінансування тимчасово призупинених видатків, зокрема для регіонів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

"Цього тижня Парламент підтримав низку надважливих законопроєктів, які відкривають можливість для отримання частини міжнародної фінансової допомоги, необхідної для покриття дефіциту бюджету у 2026 році", – написав Корецький.

Він додав, що Кабмін прискорює необхідні процедури, щоб кошти від партнерів надійшли якнайшвидше.

"Вкотре дякую народним депутатам за підтримку цих рішень. Розраховуємо на таку ж результативну роботу протягом наступних сесійних тижнів.

Від цього залежить отримання міжнародної допомоги в повному обсязі та можливість подальшого відновлення вимушено призупинених видатків", – додав Корецький.

Нагадаємо:

В уряді запевняють, що при зміні системи бронювання не буде ніяких радикальних змін для критичних підприємств оборонного і енергетичного комплексу.

Керівники тепло та водопостачальних підприємств закликали Кабінет Міністрів та прем'єр-міністра Сергія Корецького невідкладно розблокувати їхні платежі в Держказначействі та зберегти чинну квоту бронювання працівників критичної інфраструктури на рівні 75%.